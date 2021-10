Incidenti stradali, la proposta del Parlamento Ue: "Limite di 30 km/h in tutte le città"

06 ottobre 2021 a

Zero morti su strada entro il 2050. È quello che chiedono i deputati europei con una risoluzione approvata oggi in cui chiedono alla Commissione europea di elaborare una raccomandazione per l’introduzione di limiti di velocità di 30 chilometri orari nelle zone residenziali e nelle zone con un numero elevato di ciclisti e di pedoni e di considerare l’incorporazione di una "modalità di guida sicura" nei dispositivi mobili ed elettronici dei conducenti, al fine di ridurre le distrazioni durante la guida. I deputati sottolineano che ogni anno circa 22.700 persone perdano la vita sulle strade dell’Unione europea e circa 120 mila rimangono gravemente ferite.

I progressi compiuti per ridurre il tasso di mortalità stradale si sono arrestati e, di conseguenza, l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada tra il 2010 e il 2020 non è stato raggiunto (il numero di morti sulle strade è sceso del 36 per cento). Secondo dati recenti, le strade più sicure si trovano in Svezia (18 morti per milione di abitanti) mentre la Romania (85 per milione) ha registrato il più alto tasso di mortalità nel 2020. La media Ue era di 42 morti per milione di abitanti. In Italia, il numero di morti per milione di abitanti nel 2020 è di 40, in calo del 25 per cento rispetto all’anno precedente (53 per milione) e del 42 per cento rispetto al 2010 (70 per milione). Il testo è stato approvato con 615 voti favorevoli, 24 contrari e 48 astensioni.

Secondo i deputati, l’eccesso di velocità è un fattore chiave in circa il 30 per cento degli incidenti stradali mortali e un fattore aggravante nella maggior parte degli incidenti. Per questo, la Commissione europea dovrebbe elaborare una raccomandazione per l’introduzione di limiti di velocità di 30 km/h nelle zone residenziali e nelle zone con un numero elevato di ciclisti e di pedoni. Inoltre, per promuovere ulteriormente l’uso sicuro della strada, i deputati chiedono tolleranza zero per la guida in stato di ebbrezza, sottolineando come l’alcol sia implicato nel 25 per cento circa della totalità dei decessi sulle strade.

