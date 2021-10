All'asta la famosa opera di Banksy: ecco quanto vale

04 ottobre 2021 a

Un dittico di "The Girl with the Balloon", famosa opera dello street artist britannico Banksy, sarà messo all’asta da Christiès a Londra venerdì 15 ottobre. Realizzato nel 2005, il dipinto in due parti, che raffigura una bambina che indica un palloncino rosso a forma di cuore su uno sfondo bianco, è stimato tra 2,5 e 3,5 milioni di sterline (2,9 e 4,1 milioni di euro). L’immagine, apparsa per la prima volta nel 2002, è diventata "un pò un leitmotiv" per Banksy e "un’opera molto celebrata", ha sottolineato Christiès.

Un’altra versione di "The Girl with the Balloon", ribattezzata "Love is in the Bin", la cui parziale autodistruzione alla sua vendita del 2018 causò stupore in tutto il mondo, sarà offerta all’asta da Sotheby’s a Londra giovedì 14 ottobre. È stimata tra i 4 e i 6 milioni di sterline (4,7 e 7 milioni di euro). Il misterioso Banksy è diventato famoso con una serie di graffiti dipinti su edifici. Lo street artist, che rimane anonimo, ama provocare e sensibilizzare attraverso la sua arte ed ha usato i suoi graffiti per esprimere la sua opposizione alla Brexit e il suo sostegno ai migranti che cercano scampo fuggendo in barca attraverso il Mediterraneo.

Vera e propria icona dell'arte moderna, Banksy (probabilmente nato a Bristol nel 1973 o 1974) è un artista e writer inglese, la cui vera identità rimane tuttora avvolta nell'anonimato. Le sue opere sono spesso a sfondo satirico trasmutano sotto la lente dell'arte i più importanti argomenti di attualità, politica, cultura ed etica. Le sue opere combinano un umorismo oscuro con graffiti eseguiti con la tecnica dello stencil. I suoi murales di critica politica e sociale sono apparsi su strade, mura e ponti di città in tutto il mondo.

