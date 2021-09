Israele, terribile incidente di un autobus contro un taxi: morti e feriti. Il video

29 settembre 2021 a

Terribile incidente in Israele: un autobus che trasportava circa 40 passeggeri si è scontrato con un taxi e un furgone sull'autostrada 89 nella regione della Galilea, nella zona nord di Israele, uccidendo cinque persone e ferendone altre in maniera molto grave.

I quattro passeggeri del taxi sono stati dichiarati morti dai paramedici di Magen David Adom, tra cui una donna di 35 anni, un ragazzo di 15 anni, un altro ragazzo di 12 anni e un bambino di cinque anni. Secondo quanto riportato sul posto, i quattro passeggeri dell'auto sono rimasti intrappolati, privi di conoscenza, fino a quando le squadre dei vigili del fuoco e dei soccorsi non sono riuscite a liberarli dal veicolo. La quinta vittima è rimasta intrappolata sotto l'autobus ribaltato.

Notevole anche il bilancio dei feriti: almeno 3 hanno riportato ferite gravi, mentre circa 30 hanno riportato ferite leggere. I conducenti dell'autobus sono riusciti a far evacuare l'autobus capovolto in sicurezza e sono in condizioni stabili.

(notizia in aggiornamento)

