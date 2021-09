Inghilterra, raro cervo bianco ucciso per strada dalla polizia

29 settembre 2021 a

Ucciso perché potenzialmente pericoloso per i passanti. Nonostante la sua rara bellezza e, forse, la possibilità di agire altrimenti. Succede in Inghilterra, nell'area di Liverpool, dove un particolarissimo esemplare di cervo bianco è stato ucciso dalla polizia dopo essere stato avvistato mentre girava per le strade. Come riporta la Bbc, la popolazione di Bootle, nel Merseyside, è rimasta scioccata quando ha visto l'animale selvatico girovagare domenica mattina. L'Rspca (ente di beneficenza che si occupa di contrastare le crudeltà agli animali) ha affermato di aver consigliato alla polizia di "lasciare il cervo perché sarebbe tornato a casa da solo". Ma gli agenti del Merseyside hanno deciso di sopprimere l'animale dopo le crescenti preoccupazioni, e del rischio per automobilisti e pedoni. La polizia ha affermato di aver ricevuto le prime segnalazioni del cervo selvatico nel primo mattino e alcuni agenti, armati, lo hanno approcciato tentando di ammansirlo. Nel frattempo era stato chiamato un veterinario per monitorare l'animale e dare manforte nei tentativi di controllarlo.

Tuttavia, la polizia ha affermato di "non essere stata in grado di ottenere assistenza" dopo aver effettuato alcuni tentativi "per trovare un'organizzazione che potesse aiutare a recuperare il cervo in sicurezza". Secondo le forze dell'ordine, l'animale si era innervosito. "Non c'era alcuna alternativa, l'animale poteva essere un pericolo per gli automobilisti e il pubblico nella zona, in particolare con l'avvicinarsi delle ore di oscurità", ha detto un portavoce. Di conseguenza, in prima serata è stata presa la decisione di abbatterlo.

Una portavoce della Rspca ha affermato che il cervo avrebbe potuto essere sedato ma "è una operazione che deve essere effettuata con cautela in un'area pubblica, poiché il cervo potrebbe trasalire e correre dopo essere colpito dal dardo e questo potrebbe creare un problema per la sicurezza pubblica", ha aggiunto. "Sebbene i cervi vivano tradizionalmente nelle foreste, nelle brughiere e nei parchi, stanno diventando più comuni negli ambienti urbani di tutto il Regno Unito" ha concluso.

