Fanno sesso in auto, poi toccano il freno a mano e finiscono ribaltati: la polizia posta tutto su twitter | Foto

Una disavventura a lieto fine. E' accaduto in Inghilterra, per l'esattezza nel Derbyshire, dove una coppia di ragazzi, in preda alla passione mentre facevano l'amore in macchina hanno per sbaglio tolto il freno a mano e sono precipitati da un collina. Come riferito dai tabloid britannici, citati da Il Fatto quotidiano, due giovani si erano appartati in un’area isolata e avevano iniziato ad avere rapporti nella loro Toyota Yaris.

All’improvviso però, hanno urtato il freno a mano, che si è disinserito: la macchina ha iniziato a muoversi, gettandoli nel panico totale. I ragazzi infatti non sono riusciti a scendere e sono precipitati per diversi metri assieme all’auto, che ha poi terminato la sua corsa ribaltandosi e atterrando su una strada dove, per fortuna, non passavano mezzi in quel momento. Come ha spiegato la polizia locale in un tweet diventato virale, i due amanti hanno riportato solo lievi ferite ma le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.

"In una località sconosciuta nel Derbyshire, la coppia che occupava questa Yaris aveva parcheggiato e stava rafforzando la propria relazione con un amplesso - si legge in un tragicomico tweet della polizia inglese -. Nel farlo, il freno a mano si è disinserito e l’auto è rotolata giù per una collina prima di ribaltarsi su un lato", ha scritto la polizia appunto nel suo tweet. Inevitabili le reazioni social, che data la conclusione della vicenda, sono state principalmente ironiche: "Per favore pratica il sesso sicuro e lascia il freno a mano tirato".

Oppure qualcun altro che ha sottolineato la perifrasi utilizzata dalla polizia per spiegare che i due stavano facendo l'amore. "Chiunque abbia inventato quel 'rafforzare la loro relazione' è geniale!", ha scritto un altro utente. Infine un altro con una battuta: "Quando ho detto proviamo una posizione diversa, non intendevo questo". Insomma, questo il tenore dei messaggi, per una vicenda che i due diretti interessati non dimenticheranno certo facilmente.

