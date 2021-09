Far Oer, altro massacro di balene: uccisi 52 esemplari. Ma l'83% degli abitanti è favorevole alla Grindadrap | Video

23 settembre 2021 a

Un altro massacro di balene alle isole Far Oer. A soli dieci giorni dalla crudele uccisione di 1.428 delfini, una nuova mattanza si è consumata alle isole Far Oer, dove sono stati uccise 52 balene pilota, secondo quanto riportato dalla tedesca Bild. La cosiddetta Grindadrap, la sanguinosa caccia ai cetacei sulla riva, è una tradizione antica di secoli nell'arcipelago danese con un'ampia autonomia situato nell'Oceano Atlantico tra Islanda, Scozia e Norvegia. Le cronache infatti la fanno risalire almeno al XVI secolo, legata a necessità alimentari ma anche ad antichissimi rituali a cui di norma partecipano anche i bambini.

La mattanza delle balene

Le associazioni ambientaliste ne chiedono da anni la soppressione. "Chiediamo un'azione urgente da parte dell'Ue, della Danimarca e del Regno Unito per impedire alle europee Isole Far Oer di devastare popolazioni protette di delfini e piccole balene. Questa orribile crudeltà e il massacro insostenibile devono finire ora", ha affermato John Hourston della Blue Planet Society. La nuova mattanza si è tenuta a soli 10 chilometri da Skalabotnur, nell'isola di Eysturoy, dove oltre 1.400 delfini erano stati trucidati domenica 12 settembre, tingendo il mare di rosso e riempiendolo di carcasse.

Una strage che era stata denunciata dagli ambientalisti, con terribili immagini e video che hanno fatto conoscere al mondo intero la pratica nota con il nome di Grind o Grindadrap: si trascinano a riva i mammiferi, solitamente più balene che delfini, per massacrarli con coltelli e distribuire la loro carne alla popolazione. Stavolta la caccia è stata da record per l'elevatissimo numero di esemplari sterminati, il che ha suscitato l'ira degli ambientalisti e rinfocolato il crescente dissenso da parte della popolazione locale. Secondo un sondaggio della tv pubblica Kringvarp Foroya, se però il 53% delle persone è contraria alla caccia dei delfini, l'83% dei 53 mila residenti alle Far Oer è invece favorevole a quella delle balene.

