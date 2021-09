Philippe Petit, l'impresa alle Torri Gemelle attraversate su un cavo d'acciaio e la condanna subita

18 settembre 2021 a

Philippe Petit è un famoso funambolo francese. La sua impresa più celebre è datata 7 agosto 1974, quando passò da una torre all’altra del World Trade Center di New York (quelle distrutte negli attacchi dell’11 settembre 2001) camminando su un cavo sospeso a più di 400 metri di altezza. Su quell’impresa in seguito Petit scrisse un libro (Toccare le nuvole), da cui nel 2008 fu tratto un documentario (Man on Wire) che vinse moltissimi premi, tra cui un Oscar.

Nel 2015, poi, il regista Robert Zemeckis (quello di Ritorno al futuro e Forrest Gump) ha girato il film The Walk, che ha raccontato la storia di Petit, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, e della traversata delle Torri Gemelle. Film in onda sabato 18 settembre su Rai1 dalle 22,30.

Philippe Petit è nato in una famiglia piccolo borghese di Nemours, una cittadina a sud di Parigi, il 13 agosto del 1949. La sua prima performance, che lo fece conoscere al mondo, fu a Parigi nel 1971: Petit tese una corda tra i due campanili della cattedrale di Notre Dame, e camminò tra le torri mentre dal basso lo osservavano stupite centinaia di persone. Una volta sceso, la polizia lo arrestò. L’impresa che lo rese definitivamente celebre, però, fu quella compiuta camminando su una fune tesa tra le Twin Towers di New York. Alla fine del 1973, Petit si recò a New York e iniziò a preparare l’impresa in ogni dettaglio, come faceva ogni volta: ciascuna traversata era infatti preceduta da uno speciale allenamento e da diversi sopralluoghi, e per ognuna veniva studiato un cavo che tenesse conto di altitudine, venti e pendenza.

Per le Torri Gemelle, in particolare, Petit ha raccontato di aver progettato tutto di persona, compresa l’attrezzatura di cui aveva bisogno. Mentre le torri si trovavano ancora in fase di costruzione, Petit iniziò, con l’aiuto dei suoi collaboratori, a trasportare in cima tutta l’attrezzatura tecnica: riuscì a farlo ottenendo dei permessi di accesso e ingannando la sicurezza con falsi documenti e travestimenti (i suoi collaboratori si spacciarono per degli elettricisti, e Petit per un giornalista di una rivista d’architettura che doveva intervistare gli operai). Alle 7.15 del mattino del 7 agosto 1974 Petit salì sul tetto di una delle torri, a 400 metri d’altezza, e fece avanti e indietro per otto volte sul cavo di acciaio lungo più di 60 metri, vestito di nero e con un’asta per tenersi in equilibrio: camminò, si sdraiò sul filo, si inginocchiò e salutò gli spettatori-osservatori che nel frattempo avevano preso a osservarlo e applaudirlo. La polizia, che era accorsa nel frattempo, gli ordinò di fermarsi, e quando decise di farlo fu arrestato. Visto però il successo dell’impresa il procuratore distrettuale di New York fece cadere tutte le accuse formali a suo carico: lo condannò soltanto ad esibirsi per i bambini a Central Park.

