Clima, il monito di Von Der Leyen: "Gli impegni entro il 2030 non bastano più"

15 settembre 2021 a

a

a

La presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, ha parlato sullo stato dell'Unione alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. "Quello di cui abbiamo bisogno è un’Unione europea della difesa - ha esordito -. Quello che ci ha trattenuto fino ad oggi non è una mancanza di capacità ma una mancanza di una volontà politica". Il discorso si è spostato poi sul clima: "Bisogna fare di più a Glasgow, perché gli impegni di riduzione entro il 2030 non bastano. La relazione dell’Iccp non lascia margine ai dubbi. Se il patto verde europeo ha un anima è il nuovo Bauhaus europeo. Qualcosa sta cambiando: siamo la prima economia ad aver presentato una relazione dettagliata. Ue raddoppierà finanziamenti esterni per biodiversità", ha annunciato.

Conte all'assalto di Draghi: le ostilità vere partiranno col semestre bianco

Von Der Leyen ha poi parlato di vaccinazione anti Covid: "Oggi, nonostante le critiche, l’Ue è tra i leader mondiali nella vaccinazione - ha sottolineato -. Oltre il 79% popolazione è vaccinata completamente, abbiamo consegnato oltre 700 milioni di dosi al resto del mondo, oltre 30 paesi. Siamo stati gli unici a condividere le nostre dosi con il resto del mondo - ha detto -: abbiamo fornito 700 milioni di dosi agli europei e abbiamo fornito oltre 700 milioni di dosi al resto del mondo, in 130 Paesi. La pandemia è una maratona, non uno sprint. Abbiamo agito per l’Europa e dato risultati anche al resto del mondo. L’abbiamo fatto all’europea e ha funzionato", ha proseguito.

Video su questo argomento Draghi: "Vaccini per tutto il mondo. Sospendere i brevetti. E tra due mesi via le mascherine"

Le altre due priorità nella lotta al Covid sono "continuare il nostro sforzo qui in Europa" perché "ci sono preoccupanti divergenze" nei tassi delle vaccinazioni tra i Paesi, e "rafforzare la nostra preparazione alle pandemie". Infine sull'economia: "Ben 19 paesi torneranno a livelli pre pandemia entro il 2021, il resto entro il 2022 - ha commentato -. La crescita nella zona euro ha superato sia la Cina sia gli Usa nell’ultimo trimestre".

Ecco il green pass europeo per i viaggi: Niente test e quarantena per vaccinati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.