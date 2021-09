Infermiera muore di Covid dopo aver partorito il quinto figlio, non era vaccinata. Deceduto anche il marito

13 settembre 2021 a

a

a

Una vera e propria tragedia familiare negli Stati Uniti a causa del Covid. Una donna di 37 anni, Davy Macias è morta in California per le complicazioni del Covid, una settimana dopo che i medici hanno fatto nascere, con il parto cesareo, la sua quinta figlia. Due settimane dopo anche il marito, Daniel Macias, un insegnante 39 anni, è morto di Covid, lasciando orfani i cinque figli che hanno, a parte la neonata, tra i sette ed i 2 anni.

Covid, morto il poliziotto no vax. L'ex compagna: "Con il vaccino temeva la trombosi, ma era un bravo uomo"

Secondo quanto ha raccontato al Washington Post la cognata Terri Serey, Davy, che era un’infermiera, non si era vaccinata perché era incinta, ma non ha precisato se il marito si fosse immunizzato. La loro storia arriva qualche settimana dopo quella di Lydia e Lawrence Rodriguez, morti entrambi di Covid in Texas. I due non si erano vaccinati, ma dall’ospedale la moglie ha detto alla famiglia di vaccinare i loro quattro figli. I Centers for Disease Control and Prevention esortano le donne incinte di vaccinarsi, sottolineando che gli studi non hanno evidenziato rischi per la gravidanza. Al contrario, le donne contagiate con il Covid in gravidanza sono più esposte a complicazioni e rischi.

Covid, Burioni e il paragone sui vaccini: "Anche chi allaccia la cintura può morire in un incidente"

Sempre secondo i media americani, la coppia Macias comunque non era vaccinata. I figli saranno ora accuditi dai nonni. Secondo il fratello di Davy, i coniugi Macias avrebbero contratto il virus durante una giornata al parco acquatico. Sua sorella non si sarebbe sottoposta al vaccino perché in prossimità del parto. “Le sue ultime parole - ha aggiunto il fratello - prima di essere intubato sono state: se ne hai la possibilità, fai il vaccino per non finire come me”. La coppia ha lasciato orfani i cinque figli, tutti sotto i dieci anni, tra i quali uno nato pochi giorni prima del decesso della madre, costretta a partorire mentre era attaccata al ventilatore per respirare.

"Morto in due ore", stroncato dal Covid il re del catering: il dolore della moglie. La scelta fatale sul vaccino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.