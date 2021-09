Papa Francesco a Budapest: "Antisemitismo miccia che va spenta". Poi scambio di doni con Orban

12 settembre 2021 a

Papa Francesco è in Ungheria per il suo viaggio a Budapest. Il Pontefice, incontrando le comunità ebraiche nell'Ungheria di Orban, ha dato voce alle sue preoccupazione: "Penso alla minaccia dell’antisemitismo, che ancora serpeggia in Europa e altrove. E' una miccia che va spenta", ha affermato.

Il Papa ha quindi proseguito: "Ogni volta che c’è stata la tentazione di assorbire l’altro non si è costruito, ma si è distrutto; così pure quando si è voluto ghettizzarlo, anziché integrarlo. Quante volte nella storia è accaduto. Dobbiamo vigilare e pregare perché non accada più. E impegnarci a promuovere insieme una educazione alla fraternità, così che i rigurgiti di odio che vogliono distruggerla non prevalgano", ha aggiunto Bergoglio. Intanto dal Vaticano hanno precisato come "l’incontro del Papa con il Presidente della Repubblica, con il Primo Ministro ungherese Orban e il Vice Primo Ministro dell’Ungheria si è svolto secondo il programma previsto, in un clima cordiale, ed è terminato alle ore 9.25", si legge in una nota appunto del Vaticano. Il Papa non ha incontrato da solo il premier sovranista, con il quale ci sono divergenze di vedute soprattutto sulla questione migranti e accoglienza. "Erano presenti, con il Santo Padre, anche il Cardinale Parolin, Segretario di Stato, e Mons. Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati", si legge ancora nel comunicato.

Tra i vari argomenti trattati, vi sono stati il ruolo della Chiesa nel Paese, l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, la difesa e la promozione della famiglia. L’incontro del Papa con il primo ministro sovranista Orban e altri politici è durato una quarantina di minuti. All’incontro è seguito lo scambio dei doni. Al presidente Ader, Papa Francesco ha donato un quadro in mosaico raffigurante la "Benedizione papale a piazza San Pietro" da un dipinto ad olio di Ippolito Caffi eseguito verso la metà dell’800 e oggi conservato nel Museo di Roma, al Primo Ministro Orban il pontefice ha donato un Trittico.

