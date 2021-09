Pelè operato in Brasile, sospetto tumore al colon

06 settembre 2021 a

Pelè è stato operato per un sospetto tumore al colon destro. Lo ha annunciato lo stesso ex campione in un post su Facebook. "Affronterò questa partita con un sorriso sul viso, tanto ottimismo e gioia per vivere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici", ha aggiunto la stella del calcio mondiale nel post "Amici miei, grazie mille per i messaggi di affetto. Ringrazio Dio per essermi sentito molto bene. Sabato scorso sono stato sottoposto a un intervento chirurgico per una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante gli esami di cui ho parlato la settimana scorsa", ha spiegato Pelè da sei giorni ricoverato all’ospedale di San Paolo.

La leggenda del calcio mondiale, Pelé, era da sei giorni ricoverato all’ospedale di San Paolo. Il manager di Pelé, Joe Fraga, ha voluto rassicurare sulle condizioni dell’ottantenne mito del calcio verdeoro affermando che non c’è motivo di preoccuparsi. Negli ultimi anni Pelé ha subito una serie di interventi chirurgici all’anca, tanto che di recente provava difficoltà a camminare. A febbraio del 2020 l’ex portiere Edinho, figlio di Pelé, aveva ammesso che il padre soffriva di problemi legati alla depressione, camminava male e voleva usciva poco di casa. Dichiarazioni smentite però dal diretto interessato.

