Max Verstappen, chi è la fidanzata Kelly Piquet figlia del mitico Nelson

05 settembre 2021 a

a

a

Nella superba stagione di Max Verstappen in F1 - 7 vittorie e primo posto nel Mondiale piloti - c'è anche lo zampino della fidanzata. Nuova fidanzata per la precisione. Si tratta di Kelly Piquet, figlia del grande Nelson pilota brasiliano tre volte campione del mondo negli anni Ottanta e autentica icona della F1. Proprio Verstappen all'inizio del 2021, nei primi giorni di gennaio, aveva annunciato la nuova relazione con un post su Instagram.

Ma chi è l'affascinante Kelly? Di sicuro conosce bene la F1 perché oltre a essere la figlia di un pluricampione come Nelson Piquet, per due anni è stata la compagna del pilota russo Daniil Kvyat, da cui ha avuto anche un figlio. Nata in Germania, ad Amburgo, 32 anni, Kelly ha poi vissuto in Francia per diversi anni prima di andare alla scoperta di una delle sue terre d'origine, il Brasile del papà Nelson. Dopo aver abitato anche a New York, durante il college ha fatto uno stage nella moda e così ha intrapresa la carriera del fashion maè anche blogger ed esperta di pubbliche relazioni. La figlia, Penelope, è nata nel luglio del 2019.

Paola Egonu e la vita privata: "Mi piace il matrimonio, ma non deve interessare con chi vado a letto"

La storia d’amore con il pilota russo è finita a marzo dello scorso anno e ora per l’avvenente brasiliana c’è solo il campione olandese. Campione che sembra aver dimenticato quegli eccessi in pista che lo vedevano spesso protagonista di incidenti causati da lui. Che la sua maturità sia merito oltre che dell’esperienza guadagnata in pista anche della bella Kelly?

Camila Giorgi, servizio fotografico super sexy: fan in visibilio sui social

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.