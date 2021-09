Suocera tenta di avvelenare la nuora durante la festa di nozze: lo sposo se ne accorge e le salva la vita

05 settembre 2021 a

Lo ha raccontato la wedding planner di un matrimonio, da lei organizzato, che stava per concludersi con il... morto. La suocera ha tentato di avvelenare la nuora, fortemente allergica, con dei dolcetti ad hoc ma lo sposo ha salvato la neo moglie. Callie, questo il nome dell’organizzatrice di matrimoni, ha rivelato tutto in un video pubblicato sul suo profilo TikTok (@_cal_cifer) dal titolo “Errore o sabotaggio”, diventato presto virale.

L'organizzazione del matrimonio si era svolta secondo le classiche modalità, compreso il menù del banchetto. “Su tutti i documenti e le mie note relative allo sposalizio era infatti espressamente detto che la spossa soffrisse di una fortissima allergia al cocco e ovviamente la pasticceria del banchetto nuziale aveva preparato una torta senza cocco, in modo che tutti potessimo star tranquilli”. Ma durante il ricevimento nella sala è arrivato un vassoio di dolcetti al cocco, non previsto. Ho chiesto spiegazioni al personale del catering ma è intervenuta la suocera: "Li ho ordinati io! Volevo solo assicurarmi che tutti avessero abbastanza dessert!”, ha detto la madre dello sposo. Callie non ha dato peso a questa stranezza, ne capitano tante durante il matrimonio, ma la situazione è diventata rovente dopo il taglio della torta quando la suocera si è avvicinata alla sposa porgendole proprio uno di quei dolcetti al cocco.

La sposa, ignara, lo stava per addentare quando è intervenuto tempestivamente il marito a fermarla. “Il figlio e sposo fortunatamente è intervenuto e l’ha fermata: ‘Mamma, sai che è allergica!‘, ha detto alla donna.Per fortuna lo sposo se ne è accorto e non gliel’ha fatta mangiare, altrimenti avrebbe potuto morire. Poi ci sono stati almeno 15 secondi di silenzio tombale”, ha continuato a raccontare la wedding planner. Il marito ha urlato alla mamma: "Sei una persona terribile, non hai mai sostenuto questa relazione. Avrebbe potuto letteralmente morire in shock anafilattico". "Gli incidenti accadono ogni giorno caro’, gli ha risposto sua madre prima di prendere le sue cose e lasciare il banchetto.

