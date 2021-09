Marion Le Pen si sposa a Parigi con l'eurodeputato italiano Vincenzo Sofo. Zia Marine non ci sarà

05 settembre 2021 a

La 31 enne francese nipote di Marine Le Pen, Marion Marèchal, la più giovane deputata del paese transalpino eletta al tempo a soli 22 anni, convola a nozze con l'eurodeputato italiano Vincenzo Sofo, 34 anni. La cerimonia, che inizialmente doveva celebrarsi in Italia, si terrà nella regione di Parigi per questioni legate alla pandemia. Sofo, ex Lega, è ora in quota Fratelli d'Italia. A quanto sembra, però, Marine Le Pen non parteciperà all'evento: la 53enne leader del Rassemblement National è in fervida attività per la prossima sfida elettorale del 2022, dove l'obiettivo è sconfiggere Emmanuel Macron nella corsa all'Eliseo.

Marèchal e Sofo si sono conosciuti cinque anni fa ad un convegno del Carroccio. Si considerano entrambi alfieri dei valori di quel centrodestra di ispirazione cristiana, a favore della famiglia tradizionale e dei valori europei ed occidentali ritenuti sotto minaccia a causa dell'immigrazione di massa e di un approccio alla vita politica secolarizzato e relativista. Va detto che Marion, a differenza della zia, ha lasciato la politica attiva ormai da qualche tempo, per passare al campo della formazione (di sua creazione, a Lione, l'ISSEP, Institute de science sociales, économiques et politiques, nato nel 2019 con l'obiettivo di creare un'alternativa all'egemonia culturale della sinistra).

Da tempo si parla di dissidi interni alla famiglia Le Pen, cosa non nuova, visto che Marine e il padre Jean-Marie, fondatore della sigla politica, praticamente non si parlano da quando lei nel 2015 lo ha espulso dal partito per alcuni commenti razzisti e insanabili divergenze. Alcuni sospettano che la mancata presenza di Marine alle nozze della nipote non sia affatto casuale. Vero, la donna parteciperà a un importante raduno politico in costa azzurra, ma la data delle nozze era nota da tempo. E infatti, il Times riporta la dichiarazione di un amico di Marion, secondo cui l'assenza "va bene a tutti, viste le tante divisioni politiche tra le due donne". Marion due anni fa ha anche rinunciato a portare il cognome Le Pen: "Si tratta di un nome politico, aveva detto, e io sono uscita dalla vita politica". Ma c'è chi teorizza che questa assenza dalla scena pubblica non sarà eterna.

