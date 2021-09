Berrettini e Sinner agli Us Open di tennis, quando giocano: orario e avversari

04 settembre 2021 a

Giornata cruciale oggi, sabato 4 settembre 2021, per i tennisti italiani all'Us Open di New York. Scendono in campo sia Matteo Berrettini che Jannik Sinner, grandi aspettative per entrambi che vogliono arrivare il più lontano possibile. In particolare l'atleta romano, finalista a Wimbledon, vuole giocarsela sino in fondo.

Il primo a scendere in campo sarà proprio Berrettini. Il numero 8 del ranking mondiale alle ore 17 (italiane) giocherà contro il bielorusso Il'ja Ivaška (attualmente numero 53). Negli Slam del 2021 l'azzurro è stato eliminato al quarto turno agli Australian Open, ha centrato i quarti al Roland Garros e la finale a Wimbledon perdendo in entrambe le occasioni con il numero uno al mondo Djokovic. Nello Slam americano Berrettini vanta come miglior risultato la semifinale nel 2019 (sconfitto da Nadal). In questa edizione degli Us Open il tennista romano ha superato i francesi Chardy e Corentin Moutet.

Alle ore 19,30 toccherà invece a Sinner. L'altoatesino, numero 16 del ranking mondiale, sfiderà Monfils (attualmente numeo 20). L'esperto francese, 35 anni e alcune stagioni fa anche numero 6 al mondo) ha la semifinale come miglior risultato a New York. Sinneri negli Slam del 2021 non è andato benissimo (miglior risultato il quarto turno al Roland Garros) ma è reduce dal successo all'Atp di Washington ed è molto carico. Negli Us Open non è mai andato oltre il primo turno nelle sue due precedenti partecipazioni e quest'anno ha già superato l'australiano Purcell e lo statunitense Svajda. La speranza degli appassionati azzurri e che entrambi possano superare il turno e continuare a far sognare dopo la grande cavalcata di Berrettini a Wimbledon.

