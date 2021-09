Charlene di Monaco, "collasso e ricovero". Mentre Alberto va al ballo con un'altra

03 settembre 2021 a

La principessa Charlène di Monaco sta male e si trova ricoverata in una clinica in Sudafrica. Mercoledì notte infatti ha avuto un collasso e a bordo di un'ambulanza è stata trasportata in ospedale. Lo riporta il giornale tedesco Bild. Secondo un comunicato, la principessa è affetta da maggio da una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola, e che l'ha costretta a un intervento chirurgico con delle complicazioni. Charlène vive da mesi in Sudafrica, separata dal marito Alberto e dai due suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

Charlene mette in allarme il Principato: "Condizioni serie". Quando è previsto il rientro dal Sudafrica

Una notizia che arriva dopo l'intervista di Alberto di Monaco a People. Il principe aveva ammesso che la moglie non vedeva l'ora di tornare a casa, dopo mesi di lontananza dalla sua famiglia: "Ha detto scherzando che è pronta a imbarcarsi su una nave da clandestina". Di più, la moglie sarebbe 'ansiosa' di ricongiungersi ai figli anche se la data esatta del rientro ancora non c’è: "Dipende da quello che dicono i medici. Ma forse sarà prima del previsto". Negli ultimi giorni è trapelata la foto dello stesso Alberto al ballo con un'altra donna.

Charlene contro il lusso di Montecarlo, Alberto addio? Ora lei lotta per i rinoceronti | Video e foto

Ora la situazione di Charlène si è nuovamente complicata e il ritorno della principessa a Monaco sempre più lontano e non per colpa di un'ipotetica crisi coniugale. Da mesi infatti diversi rumors sostengono che la "fuga" di Charlène sia legata a un imminente divorzio. Niente di più falso per i diretti interessati.

Charlene e Alberto di Monaco, divorzio vicino? Tutti i retroscena dalla cugina di Grace Kelly

