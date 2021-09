Vodafone in down, problemi in alcune regioni d'Italia. Coinvolta anche PosteMobile

02 settembre 2021 a

Per chi ha Vodafone - come gestore telefonico o rete fissa - giornata problematica. Si stanno infatti riscontrando diversi problemi in alcune regioni d'Italia. Stando alle segnalazioni che arrivano su Downdetector, tra le principali regioni coinvolte ci sarebbero le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo. Dando un’occhiata alla cartina si notano segnalazioni anche da Roma, Bologna e Milano, ma è possibile che si tratti di casi isolati indipendenti da quelli riscontrati nelle regioni sopracitate. Ovviamente ad essere coinvolti sono anche gli altri operatori che si appoggiano a rete Vodafone, come Ho. Mobile e PosteMobile. Per il momento i canali social di Vodafone non sembrano aver notizia del disservizio, tant’è che suggeriscono di “spegnere e riaccendere” lo smartphone.

Il picco delle segnalazioni, sempre secondo quanto rilevato su Downdetector, è in continua crescita. Gli utenti riportano la dicitura “Nessun servizio” e impossibilità sia di telefonare che di navigare con la rete dati. Tra i comuni da cui stanno arrivando le segnalazioni ci sono Marotta, Offida, Perugia, Civitanova, Macerata, Ascoli Piceno, Ancona, Osimo, Nerviano, Gualdo Tadino, Assisi, Falconara Marittima, Spinetoli, Foligno, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Foligno, Narni, Terni. Secondo quanto riportato da un utente che ha contattato il 190, Vodafone avrebbe però confermato il disservizio nella regione Marche. L’operatore starebbe già lavorando per la risoluzione del problema.

