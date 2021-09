Usa, l'uragano Ida devasta New York: 6 morti e metropolitana sott'acqua

02 settembre 2021 a

Un autentico disastro. Così grande da spingere la governatrice di New York, Kathy Hochul, a dichiarare lo stato di emergenza a seguito dei danni causati dalla violenta coda dell'uragano Ida con inondazioni a New York City e in tutto il nord-est degli Stati Uniti. "Sto dichiarando lo stato di emergenza per aiutare i newyorkesi colpiti dalla tempesta di stasera", ha twittato Hochul. Il bilancio, oltre ai danni strutturali in diversi punti della metropoli newyorchese parla di almeno 6 morti. Secondo quanto riporta l'emittente americana Nbc, due vittime sono state registrate in New Jersey e quattro a New York.

New York si è unita all'oceano



Strade e case allagate

automobili galleggianti

metropolitana inagibile



I cambiamenti climatici

non sono ancora irreversibili



Non mancano soldi,

manca coraggio, la visione

e la maturità di un'intera generazione#2settembrepic.twitter.com/7ef0PJLbjG — #facciamorete (@MPSkino) September 2, 2021

La pioggia incessante, che accompagna l’uragano Ida, ha mandato in tilt l’area di New York, dov’è scattata l’emergenza. Nel New England c’è la minaccia di altri tornado. La FDR Drive di New York, un’importante arteria sul lato est di Manhattan, e la Bronx River Parkway erano sott’acqua già nella tarda serata di ieri. Stazioni e binari della metropolitana sono stati così allagati che la Metropolitan Transportation Authority ha sospeso tutti i servizi. I video pubblicati online hanno mostrato i passeggeri della metropolitana in piedi sui sedili delle vetture piene d’acqua. Altri video mostravano veicoli sommersi fino ai finestrini sulle strade principali dentro e intorno alla città e la spazzatura che galleggiava per le strade del Queens. L’ufficio del National Weather Service di New York ha dichiarato mercoledì notte la sua prima serie di emergenze inondazioni improvvise nella regione, un livello di allerta riservato a "situazioni estremamente rare in cui una grave minaccia per la vita umana e danni catastrofici da un’inondazione improvvisa sta accadendo o accadrà presto". New York City ha messo in atto un divieto di viaggio per tutti i veicoli non di emergenza.

Video su questo argomento Usa, l'uragano Ida colpisce la Louisiana: blackout a New Orleans TMNews

Il National Weather Service ha registrato 3,15 pollici di pioggia nel Central Park di New York in un’ora mercoledì sera, superando di gran lunga i 1,94 pollici caduti in un’ora durante la tempesta tropicale Henri nella notte del 21 agosto, che si credeva all’epoca fosse il più registrato mai nel parco. Mercoledì scorso, la tempesta ha attraversato gli stati dell’Atlantico centrale con almeno due tornado, forti venti e piogge torrenziali che hanno fatto crollare il tetto di un edificio del servizio postale degli Stati Uniti nel New Jersey e hanno minacciato di invadere una diga in Pennsylvania. I post sui social media hanno mostrato case ridotte in macerie in una contea del sud del New Jersey appena fuori Filadelfia, non lontano da dove il National Weather Service ha confermato un tornado mercoledì sera. Le autorità non hanno avuto informazioni immediate sugli infortuni. Il tetto è crollato presso l’edificio del servizio postale a Kearny, nel New Jersey, travolgendo le persone all’interno. Le squadre di soccorso sono arrivate sul posto e hanno lavorato fino a notte fonda.

Video su questo argomento In Louisiana danni e allagamenti dopo l'uragano Ida: 2 morti TMNews

