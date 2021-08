Non è vaccinata contro il Covid, mamma perde l'affidamento del figlio nella causa di divorzio: sentenza storica

31 agosto 2021 a

a

a

Una mamma americana di 39 anni, Rebecca Firlit, ha perso l'affidamento del figlio di 11 anni perché "non vaccinata" al Covid. Una sentenza storica, arrivata negli Stati Uniti nella causa di divorzio tra la donna e l'ex marito. La decisione del giudice della Contea di Cook, James Shapiro, ha lasciato spiazzata la donna ma anche l'ex compagno, Matthew Duiven.

Intervistata dal Chicago Sun Times, è stata la stessa Rebecca a rivelare di aver dovuto rispondere a una domanda irrituale sulla sua vaccinazione. La donna ha spiegato di non essersi ancora vaccinata perché in passato aveva avuto delle "reazioni avverse" ad altri sieri e per questo, su consiglio del suo medico curante, ha preferito non immunizzarsi contro il Covid.

Covid, morto il poliziotto no vax. L'ex compagna: "Con il vaccino temeva la trombosi, ma era un bravo uomo"

Per questo il giudice Shapiro ha deciso di affidare il figlio al padre finché la donna non si fosse immunizzata. Il legale della donna, Annette Fernholz, ha presentato ricorso contro la sentenza giudicandola "esagerata" in una intervista a Wfld: "Neanche il padre aveva sollevato il problema davanti alla corte. E' il giudice che decide da solo che non puoi vedere tuo figlio finché non sei vaccinato". In altre sentenze i giudici americani avevano tenuto conto della mancata vaccinazione come ostacolo, per esempio, alla scarcerazione di un detenuto o per l'equilibrio familiare.

Bassetti preoccupato: "Minacciato ogni giorno dai no vax, devo guardarmi alle spalle appena esco di casa"

Qui però lo scarto è evidente, tanto più che il bimbo era in affidamento condiviso fin dal giugno 2014. "Ero confusa perché l’udienza doveva riguardare solo le spese e il mantenimento dei figli - ha ammesso la Firlit al Sun-Times -. Gli ho chiesto cosa avesse a che fare con l'udienza, e lui ha detto: 'Io sono il giudice e prendo le decisioni'. Penso che stia dividendo le famiglie. E penso che non sia nell'interesse di mio figlio stare lontano da sua madre". "Parlo con lui ogni giorno - ha concluso -. Piange, gli manco". "Ci sono bambini che sono morti a causa del Covid - ha invece commentato l'avvocato del padre -. Penso che ogni bambino dovrebbe essere al sicuro. E sono d'accordo che la madre dovrebbe essere vaccinata". Insomma, una sentenza storica, che arriva dagli Stati Uniti ma che sicuramente farà discutere in tutto il mondo.

Reporter picchiato e minacciato di morte da manifestante No Green Pass: "Ti taglio la gola"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.