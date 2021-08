Kabul, razzo su una casa vicino all'aeroporto: due morti e tre feriti. Un bambino tra le vittime

29 agosto 2021 a

Ancora sangue e violenze a Kabul, in Afghanistan. Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite dal razzo che ha colpito domenica 29 agosto una casa a Kabul. Secondo testimoni fra le vittime vi sono donne e bambini. A riferirlo su twitter l’agenzia stampa Asvaka. Un minorenne è stato ucciso dal razzo che ha colpito l'abitazione. Il fatto è stato confermato da Arabiya, citando un capo della polizia afghana. A quanto riferisce il Guardian, la casa colpita da un razzo a Kabul si trova a circa 5 chilometri a nord ovest dall’aeroporto.

Biden: "Minaccia attacchi terroristici a Kabul resta molto alta"

Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è recato nella base dell’aeronautica di Dover, in Delaware, per accogliere le salme dei 13 militari uccisi nell’attacco di giovedì scorso all’aeroporto di Kabul. I feretri dei militari hanno fatto rientro dall’Afghanistan. Undici dei 13 americani uccisi erano marines. Uno era un marinaio della Marina e l’altro un soldato dell’esercito.

Afghanistan, ancora caos in aeroporto a Kabul: ingressi principali ceduti dagli Stati Uniti ai talebani

Biden e la moglie Jill hanno incontrato privatamente le famiglie delle persone uccise e hanno partecipato al trasferimento dignitoso dei militari caduti. I morti avevano un’età compresa tra 20 e 31 anni e provenivano dalla California, dal Massachussetts e dagli stati intermedi. Tra loro c’è anche un marine di 20 anni del Wyoming che aspettava il suo primo figlio e un membro della Marina di 22 anni che nella sua ultima conversazione FaceTime con sua madre le ha assicurato che sarebbe rimasto al sicuro perché "i mei ragazzi mi proteggono". Intanto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha parlato in una intervista ad Abc News. "Abbiamo circa 300 cittadini americani rimasti in Afghanistan che ci hanno indicato che vogliono partire - ha annunciato -. Stiamo lavorando molto attivamente per aiutarli ad arrivare all’aeroporto, prendere un aereo e uscire dall’Afghanistan". Impresa sempre più difficile con l'approssimarsi del 31 agosto, la deadline per l'evacuazione delle truppe Usa da Kabul.

