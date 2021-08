Afghanistan, esplosione fuori dall'aeroporto di Kabul: attacco kamikaze con morti e feriti

Esplosione all'esterno dell'aeroporto di Kabul, capitale dell'Afghanistan, poco prima delle ore 16 italiane. Un forte boato ha scosso lo scalo dove sono in corso le operazioni di evacuazione dei civili da parte delle forze armate di diversi Paesi, tra cui l'Italia. A causa della deflagrazione ci sarebbero diversi morti - almeno 13 - feriti, sembra una cinquantina, tra cui tre militari americani; ma non ci sono italiani coinvolti, secondo quanto riferito dalla Farnesina. L'accesso all'aeroporto è stato temporaneamente interdetto.

Spari contro un C-130 italiano decollato da Kabul con 98 civili a bordo

A causare l'esplosione un attacco kamikaze: un uomo si è si è infatti fatto esplodere nei pressi del Gate Abbey dell’aeroporto internazionale. Da una prima ricostruzione, ci sarebbero decine di feriti e almeno 13 morti, secondo quanto riporta Al Arabiya. In città attività febbrile per soccorrere le persone ferite e trasportarle nei presidi sanitari disponibili. Poco prima alcuni spari erano stati rivolti nello spazio aereo coinvolto nel decollo di u C-130 dell'Aeronautica italiana con 98 civili afghani a bordo, ma fortunatamente il velivolo non ha riportato alcun danno.

#Explosion targeted the crowd near the Kabul airport have left casualties. Photos from the area show civilians are transporting the victims via trolleys to hospitals. Thousands Afghan citizens have been gathered around the Kabul airport, expecting evacuation as #TB took power. pic.twitter.com/C4XJeOJ9td