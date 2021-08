Afghanistan, spari contro aereo C-130 italiano decollato da Kabul con 98 civili

26 agosto 2021 a

Afghanistan, spari contro un aereo C130 italiano in decollo da Kabul. Lo riferiscono fonti militari, spiegando che non ci sono stati danni. Secondo quanto si apprende, si trattava presumibilmente di colpi in aria. In questi casi comunque il pilota adotta le cosiddette misure evasive per evitare conseguenze al velivolo.

È confermato che il C-130 non è stato colpito e non ha subito nessun danno. Sul velivolo ci sono alcuni giornalisti e 98 civili afghani in fuga dal Paese sotto la protezione italiana. Questo presunto attacco, tutto da confermare nelle sue intenzioni offensive, ha riacceso il dibattito politico, con molti esponenti di vari partiti che hanno polemizzato con quanto affermato nei giorni scorsi dall'ex premier Giuseppe Conte sulla necessità di avere un dialogo con i Talebani.

