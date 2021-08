Afghanistan, la foto del console italiano a Kabul che salva un bambino è virale

23 agosto 2021 a

Una commovente fotografia pubblicata dalla Farnesina ha già fatto fatto il giro del web. L'immagine immortala il console italiano a Kabul, Tommaso Claudi, da giorni impegnato in prima persona nell'evacuazione di civili, che, giubbotto antiproiettile e elmetto a tracolla, prende un bambino terrorizzato e lo porta con sé, dentro il perimetro dell'aeroporto della capitale. Il diplomatico solleva il piccolo, visibilmente spaventato dalla ressa, prendendolo dalle braccia di un uomo che glielo porge, permettendogli di superare il muro che delimita l'area dell'aeroporto di Kabul, dove si accalcano le persone in attesa di un volo per fuggire.

"Grazie Tommaso" ha twittato Ettore Sequi, segretario generale della Farnesina. Un'immagine molto simbolica: da un lato la popolazione oppressa dal neonato regime talebano e in cerca di una via di fuga, dall'altra, oltre un muro, la "salvezza". E in mezzo, un bambino innocente, dell'età apparente di 6-7 anni, che riesce a valicare questo limite, reale e simbolico. Possiamo solo immaginare il trauma del piccolo, che probabilmente avrà dovuto lasciare dietro di sé gli affetti, i punti di riferimento e tutta la realtà che finora ha conosciuto.

Da quando sono iniziate le operazioni di evacuazione, Tommaso Claudi, 31 anni, è rimasto allo scalo della capitale per aiutare quante più persone possibili ad andarsene dal Paese, ormai caduto sotto la morsa dell'estremismo talebano. L’impegno del personale diplomatico tricolore in Afghanistan nella evacuazione dei connazionali e dei civili afgani che negli anni scorsi hanno collaborato con la missione diplomatica è continuo. Secondo le ultime stime sarebbero circa 1.700 i civili afghani evacuati negli ultimi sette giorni. Come indicato dall’Alto rappresentante civile della Nato, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, che sta gestendo le operazioni di evacuazione dall’aeroporto per tutti i Paesi dell’Alleanza atlantica, in un’intervista rilasciata ieri al Tg4, l’Italia è il Paese che in percentuale ha portato via il maggior numero di collaboratori rispetto ad altri partner, esclusi gli Stati Uniti.

