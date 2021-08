Afghanistan, madri lanciano i figli ai militari: "Alcuni sono rimasti impigliati nel filo spinato" | Video

19 agosto 2021 a

a

a

La disperazione sta dilagando per Kabul, al quarto giorno dalla presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan. Continuano quindi le operazioni di evacuazione degli occidentali e dei loro collaboratori afghani. Critica soprattutto la situazione attorno all'aeroporto di Kabul presidiato da 4.500 soldati americani, mentre sulla strada per raggiungerlo i talebani, come riferito dalla Bbc, hanno allestito un posto di blocco per fermare i cittadini afghani. L'Italia ha organizzato un ponte aereo per il trasferimento dei suoi collaboratori e anche giovedì 19 agosto è in arrivo a Fiumicino un volo con circa 200 persone a bordo.

Decine di feriti all'aeroporto di Kabul. Il pianto delle ragazze: "I talebani stanno arrivando a casa" | Video

Proseguono intanto le polemiche sull'epilogo del ritiro delle forze Usa e Nato e il presidente Joe Biden si è difeso in un'intervista alla tv americana sottolineando come il caos fosse "inevitabile lasciando l'Afghanistan". A destare scalpore inoltre sono state alcune immagini relative alla fuga da Kabul, la quale continua a essere drammatica. Su Sky News scene di donne disperate con bambini che si accalcano attorno recinzioni dell'aeroporto, presidiante dai militari occidentali, per cercare di attraversarle.

La disperazione delle madri: i figli lasciati ai militari britannici

"E' stato orribile - ha raccontato alla tv un alto ufficiale afgano -, le donne hanno lanciato i loro bambini oltre il filo spinato chiedendo ai soldati di prenderli. Alcuni bimbi sono rimasti impigliati nel filo spinato - ha poi aggiunto -. La situazione era fuori controllo ed è stato terribile".

Il console italiano a Kabul: "Ci sono ancora 20 nostri connazionali, l'obiettivo è tenere aperto il ponte aereo" | Video

Diverse persone sono infine rimaste uccise dopo che i talebani hanno aperto il fuoco ad Asadabad, capoluogo della provincia di Kunar, sulla folla che sventolava la bandiera nazionale in una manifestazione per il giorno dell'Indipendenza. A riportarlo è stato un testimone, citato dalla Reuters, all'indomani dell'uccisione di tre persone in una protesta simile. Non è chiaro se le vittime ad Asadabad siano dovute agli spari arrivati dai miliziani talebani o alla calca che hanno causato. Situazione completamente fuori controllo.

Da Kabul al capoluogo della Sabina, la storia del tenente colonnello Mariano Celi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.