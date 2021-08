Afghanistan, Biden: "Obiettivo era contrasto al terrorismo. La nostra missione non era costruire una nazione"

16 agosto 2021 a

a

a

Joe Biden è intervenuto nella notte americana in una conferenza stampa a poche ore dall'ingresso dei talebani a Kabul e all'evacuazione delle truppe americane dalla capitale dell'Afghanistan. "Il nostro obiettivo era contrastare il terrorismo ed evitare attacchi all'America", e "non costruire una nazione", ha detto.

x 1 / 12

"Sono convinto che la decisione sia giusta", ha detto riferendosi al ritiro delle truppe, aggiungendo "che non c'è mai un momento giusto", nonché di aver ereditato "un accordo sottoscritto da Donald Trump". "Le forze Usa non devono morire in una guerra che Kabul non vuole combattere", ha aggiunto, chiedendo anche "quante altre vite americane dovremmo sacrificare?". Biden ha poi aggiunto di non "voler fare gli errori del passato, restando all'infinito", perchè "non è interesse degli Stati Uniti".

Medico afghano in lacrime: "E' un fallimento, talebani cercano i colleghi casa per casa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.