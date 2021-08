Afghanistan, Salvini contro l'Occidente: "Vergogna, lascia campo libero ai tagliagole talebani"

15 agosto 2021 a

a

a

Matteo Salvini attacca l'Occidente sulla situazione in Afghanistan, con l'imminente ritiro delle truppe statunitensi e l'avanzata dei talebani su Kabul. "Anni di impegno, di presenza e di battaglia per la difesa delle persone e delle libertà, migliaia di vite sacrificate per la tutela dei diritti e della democrazia, e adesso l’Occidente scappa e lascia campo libero ai tagliagole islamici talebani, abbandonando la popolazione afghana, comprese donne e bambini che rischiano di venire massacrati. Vergogna, non è da uomini scappare così", ha dichiarato il leader della Lega.

Afghanistan: presa Kandahar, Talebani a 10km da Kabul. E ribattezzano la radio cittadina "Voice of Sharìa"

Intanto il presidente americano Joe Biden ha annunciato il dispiegamento di altri 5.000 soldati in Afghanistan, "per assicurarci di poter garantire un ritiro ordinato e sicuro del personale statunitense e di altro personale alleato e un’evacuazione ordinata e sicura degli afgani che hanno aiutato le nostre truppe durante la nostra missione, oltre a quelli particolarmente a rischio per l’avanzata talebana", si legge in un comunicato. Biden sta anche annunciando una serie di azioni dirette a garantire una de-escalation nel paese.

Afghanistan, cade un altro capoluogo. Di Maio: "Pronti a evacuare l'ambasciata". Kabul tratta con i Talebani

Tra queste quella rivolta alla comunità di intelligence "perché garantisca che manterremo la capacità e la vigilanza per affrontare future minacce terroristiche dall’Afghanistan", l’incarico al Segretario di Stato Tony Blinken di sostenere il presidente afghano Ashraf Ghani, e il messaggio ai rappresentanti dei talebani a Doha "per cui qualsiasi azione da parte loro sul campo in Afghanistan, che metta a rischio il personale statunitense o la nostra missione lì, sarà accolta con una risposta militare rapida e forte". Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sta seguendo in raccordo con l’unità di crisi della Farnesina e l’ambasciatore a Kabul le operazioni di rientro in Italia dei nostri connazionali. Di Maio durante l’ultima riunione ha ribadito che la priorità è la tutela dei nostri concittadini.

Vaccini, Salvini a Zona Bianca: "Sono contro gli obblighi, specialmente per i bambini"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.