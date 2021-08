Everton contro il Southampton senza Sigurdsson, dall'assist dello scorso anno alle accuse di pedofilia

14 agosto 2021 a

a

a

Torna in campo l'Everton per la prima giornata di Premier League. In molti noteranno tuttavia una novità nella rosa dei Toffees, l'assenza vale a dire di Gylfi Sigurdsson, accusato di pedofilia nel corso di questa estate e sospeso dal club. Lui ha sempre negato le accuse, ma le prove sembrano essere schiaccianti, tanto che la moglie Ivana Ivarsdottir ha lasciato la casa coniugale. L'Everton debutta sabato 14 agosto contro il Southampton. Nella scorsa stagione vinsero i Toffees allora allenati da Ancelotti con gol di Richarlison proprio su assist di Sigurdsson. Per quanto riguarda la vicenda di pedofilia, almeno inizialmente sui media inglesi non è stato fatto il nome dell'islandese, una autentica icona in patria. In Islanda invece è stato diffuso tutto, tanto che in un secondo momento i giocatori dell'Everton si sono spazientiti per l'anonimato utilizzato dai media britannici, chiedendo di diffondere il nome del colpevole.

Pedofilia in Premier, Sigurdsson silurato anche dai compagni dell'Everton: il post di Delph | Foto

I problemi maggiori li ha avuti principalmente Fabian Delph, l'altro unico "31enne sposato" della rosa dell'Everton. Per settimane l'identikit del giocatore arrestato sembrava coincidere con il nazionale inglese e quindi Delph si è visto costretto a uscire allo scoperto sui social, postando su Instagram una immagine di allenamento. La storia di Sigurdsson accusato di pedofilia ha rischiato e rischia tuttora inevitabilmente di provocare conseguenze facilmente immaginabili per tutte le persone coinvolte.

Pedofilia in Premier League, la moglie di Sigurdsson lascia la casa: lui nega tutte le accuse

Oltre a essere stato sospeso dall’Everton, con il quale Sigurdsson ha segnato 31 gol in 156 partite, il giocatore ha visto cadere pezzo dopo pezzo la propria vita privata. Nell'estate 2019 si è sposato in Italia ma l’ex Miss Islanda Alexandra Ivarsdottir, dopo le terribili accuse al marito, ha lasciato la casa coniugale per andare a stare con la sua famiglia. Ora l'Everton prova a lasciarsi alle spalle la vicenda Sigurdsson e tornare alla normalità della Premier dal debutto con il Southampton.

Sigurdsson, prima delle accuse di pedofilia la morte a 11 anni del cognato Maximilian

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.