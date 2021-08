New York, il governatore Cuomo si dimette dopo accuse di molestie. Al suo posto una donna

10 agosto 2021 a

Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato le dimissioni in diretta televisiva dopo essere stato accusato di aver molestato 11 donne. Decadrà dalla carica tra due settimane. Il governatore ha affermato di essere "un combattente e che il suo istinto sarebbe quello di combattere" le polemiche e le accuse di aggressione sessuale contro di lui, ma che ciò avrebbe generato solo "mesi di controversie politiche e legali". Il governatore ha affermato che il rapporto della procuratrice generale Letitia James che lo accusa di aver molestato 11 donne è "falso". Cuomo, parlando in diretta, ha poi chiesto scusa alle donne "offese" e ha detto che si assume la responsabilità delle sue azioni.

La vicegovernatrice di New York Kathy Hochul, 62 anni, prenderà il posto di Cuomo diventando così la prima governatrice donna dello Stato. Nativa di Buffalo, è stata eletta per la prima volta vicegovernatore di New York nel 2014 e ha vinto la rielezione al fianco di Cuomo nel 2018.

"Si tratta della credibilità di un rapporto che viene usato per avere l’impeachment e far cadere un funzionario eletto" ha invece analizzato l’avvocato di Andrew Cuomo, Rita Glavin, che ha messo in dubbio la "veridicità" delle accuse di molestie sessuali mosse da 11 donne contro il governatore democratico di New York. Ed ha detto che il coro di richieste di dimissioni, al quale hanno partecipato praticamente tutti i leader democratici, compreso il presidente Joe Biden, è stato provocato dal "delirio mediatico" che si è scatenato dopo la pubblicazione del rapporto con cui la procuratrice di New York ha confermato la credibilità delle accuse. La legale ha aggiunto che il rapporto della procuratrice generale di New York Letitia James "contiene errori" e ha criticato gli investigatori dell’ufficio del procuratore, sostenendo che l’indagine è stata parziale e che abbiamo agito come "pubblici ministeri, giudice e giuria".

