Britney Spears ancora sotto tutela del padre: respinta richiesta di liberarsi dalla "condizione di prigioniera"

Britney Spears, 39 anni, si è vista respingere dalla corte di Los Angeles la richiesta di liberarsi dalla tutela legale a cui è sottoposta da tredici anni. La confessione tra le lacrime, le proteste dei fan, la solidarietà del mondo di Hollywood non sono servite a convincere i giudici, almeno per ora.

Facciamo un passo indietro. In queste settimane Mathew Rosengart, il nuovo legale della cantante pop, tra le più celebri e premiate nella storia della musica, ha cercato di dare una sterzata alla sua battaglia per la libertà depositando presso la corte di Los Angeles la richiesta di revoca della conservatorship dalle mani di Jamie Spears, padre della cantante. L’avvocato ha proposto che i tempi per liberare Britney dalla tutela legale del padre vengano accelerati in modo significativo. Questo a partire dalla prossima udienza, fissata per il 29 settembre. Rosengart ha sollecitato la Corte ad anticipare la data. Un giudice, però, ha rifiutato la richiesta del legale di accelerare i tempi d’udienza per discutere la revoca della tutela. Eppure le motivazioni del legale erano tutt’altro che frivole. Rosengart ha ricordato alla Corte che la sua assistita è ormai sotto tutela del padre da 13 anni, che da quasi un anno cerca di riappropriarsi della sua vita, e soprattutto che a giugno ha pronunciato in tribunale un lungo discorso. Una richiesta di aiuto e una denuncia al controllo che il padre sta esercitando su di lei.

Il padre, Jamie Spears, continuerà dunque a gestire la vita della star, e il suo patrimonio, come fa dal 2008, da quando un giudice aveva deciso che la cantante, affetta da disturbi mentali, non fosse in grado di badare a se stessa. Nelle precedenti udienze la pop star aveva raccontato la sua drammatica condizione di prigioniera del padre, al punto da non essere libera neanche di andare da sola dal ginecologo o di uscire con il suo fidanzato.

