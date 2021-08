Protesta no vax a Londra, assalto alla sede della Bbc: scontri con la polizia | Video

09 agosto 2021 a

Forti proteste in Inghilterra da parte dei no vax. Un gruppo di manifestanti no vax ha infatti tentato di assaltare uno studio della Bbc nella parte occidentale di Londra, scontrandosi con gli agenti intervenuti per disperderli.

Alcuni video condivisi on line mostrano una piccola folla protestare contro i passaporti vaccinali ed i vaccini per i bambini, mentre tenta di forzare l’ingresso del complesso a White City e viene bloccata dalla polizia. I manifestanti gridavano "vergognatevi, vergognatevi", accusando l’emittente di "non dare informazioni corrette".

Il Television Center è stato il quartier generale della Bbc Television fino al 2013, quando le trasmissioni sono cessate dopo che la produzione di spettacoli è stata spostata in diversi altri siti in tutto il Regno Unito, tra cui Broadcasting House nel centro di Londra e Media City a Salford. Da allora gran parte del complesso è stato convertito in appartamenti residenziali. Il corteo di protesta era stato organizzato dal movimento Official Voice, che sui suoi profili social accusava i media nazionali di propaganda a favore del vaccino. In particolare, i manifestanti sono scesi in strada contro l'obbligo del passaporto vaccinale e la possibilità di somministrare il siero anche nei bambini. L'attacco alla sede della Bbc non è stata un'idea improvvisata ma un assalto programmato nei giorni scorsi sotto il nome di Storm the Bbc.

