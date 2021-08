Punto da un ragno in vacanza, incubo per un diciannovenne: corsa in ospedale e dita amputate

09 agosto 2021 a

a

a

Dramma per un turista inglese di 19 anni durante una vacanza in Spagna. Il ragazzo è stato punto da un ragno violino ed è stato così costretto all'amputazione di due dita della mano destra. La vacanza del ragazzo a Ibiza si è trasformata in un vero e proprio incubo. Dopo la puntura e la mano sempre più gonfia, il rientro in Galles in attesa dell'operazione. L'adolescente sarebbe stato morso mentre guardava il tramonto a San Antonio, città sulla costa occidentale di Ibiza.

Cuore post infarto, il veleno del ragno a imbuto salva la vita: la scoperta. Ecco la proteina decisiva

"Mi sono seduto su alcuni gradini, ho sentito qualcosa e mi ha punto, ma non ci ho pensato - ha raccontato il 19enne in un'intervista a un giornale locale -. Mi sono svegliato alle 5 del mattino seguente perché la mia mano stava bruciando e si stava gonfiando". Dopo lo shock iniziale il giovane è andato in un ospedale della zona, dove gli è stata fatta un'iniezione. Che però non è bastata. "Ho iniziato ad andare nel panico perché le mie mani stavano diventando sempre più viola e i medici mi hanno detto che non avevano mai visto niente del genere", ha proseguito il ragazzo. Solo dopo alcuni test specifici, i medici hanno scoperto che si trattava del morso del cosiddetto ragno violino.

Ragno violino morde ragazza: all'ospedale di Ancona la salvano dallo choc anafilattico

I morsi di questa particolare specie di ragno richiedono cure specifiche: se non trattati, come successo nel caso del 19enne inglese, possono causare necrosi e di conseguenza la cancrena. Non è la prima volta, tra l'altro, che il morso di un ragno causa danni così gravi. Lo scorso giugno, infatti, una studentessa ha rischiato di morire proprio dopo che un ragno l'aveva morsa mentre dormiva in vacanza in Galles. La 18enne fu costretta a subire un intervento chirurgico d'urgenza per evitare l'insorgere della sepsi. Ora il caso del povero ragazzo gallese in villeggiatura a Ibiza: una vacanza indimenticabile, purtroppo però per un senso decisamente indesiderato dal diciannovenne.

Ragno violino morde ragazza: all'ospedale di Ancona la salvano dallo choc anafilattico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.