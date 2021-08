New York, i legali del governatore Andrew Cuomo sulle accuse di molestie sessuali: "Senza prove"

06 agosto 2021 a

Un’inchiesta "condotta in una sola direzione", "saltando le procedure regolari", "con accuse senza prove", senza prendere in considerazione le contestazioni della difesa e le "contraddizioni" delle testimonianze: è questa la controffensiva lanciata dai legali che difendono Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, accusato di molestie sessuali nei confronti di undici donne. La prima difesa ufficiale del politico democratico è andata in scena durante una conferenza stampa virtuale. "Non stanno seguendo una procedura regolare - ha detto Paul Fishman, uno dei legali - Non abbiamo avuto possibilità di ribattere alle contestazioni". Rita Glavin, che guida il team legale, ha attaccato la procuratrice generale Letitia James: "Invece di cercare i fatti - ha spiegato - gli inquirenti hanno agito da procuratori, giudici e corte". "Non abbiamo nessuna prova degli episodi contestati - ha aggiunto - non abbiamo avuto accesso alle trascrizioni".

L’avvocatessa ha spiegato che una delle accusatrici, che aveva raccontato di essere stata toccata sul seno dal governatore, ha poi 2speso ore lavorando" con Cuomo, "scherzando, mangiando snack e offrendosi di restare nella residenza del governatore anche a lavoro finito". Il governatore, ha aggiunto Glavin, ha negato di aver toccato il seno alla sua assistente anche perchè "sarebbe stato difficile farlo con dieci persone dello staff attorno".

I legali hanno anche evidenziato come una delle accusatrici avesse dato due versioni radicalmente opposte riguardo la sua posizione di lavoro: in una affermava di "aver provato tre volte ad andarsene" mentre in un’altra, sui social, aveva raccontato di "avere avuto il privilegio di poter lasciare l’incarico". Intanto è emersa l’esistenza di un’altra inchiesta in corso sul governatore, sempre per molestie. In attesa che la procedura di impeachment del Congresso statale vada avanti, i media statunitensi cominciano a chiedersi se Cuomo, a questo punto, rischi davvero di essere arrestato.

