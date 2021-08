Usa, oggi è il 60° compleanno di Barack Obama: ecco i vip invitati alla maxi festa. Polemiche covid, Biden non andrà

04 agosto 2021 a

Un party grandioso, in una location paradisiaca, con i più influenti vip americani e qualche polemica per il rischio contagi: così l’ex presidente (il 44esimo) degli Stati Uniti, Barack Hussein Obama, ha scelto di celebrare i 60 anni, che ricorrono proprio oggi. Il luogo prescelto per la maxi festa è la residenza di proprietà sull’isola di Martha's Vineyard, in Massachussetts, dove, secondo la nota emittente americana Cnn, saranno adottati tutti i protocolli di sicurezza dettati dalla pandemia (fra cui vaccino e test negativo), specialmente ora che predomina la più contagiosa variante Delta del virus. Al party, che si terrà all'aperto, sono attese quasi 500 persone, mentre saranno 200 i membri dello staff, per un totale di 700 partecipanti.

Numeri che hanno fatto storcere il naso a qualcuno, visti i tempi che corrono: i contagi giornalieri negli Stati Uniti, infatti, sono sestuplicati nell’ultimo mese, raggiungendo una media di quasi 80mila. Cifre che non si vedevano da febbraio. E c'è chi ha letto la preannunciata - e diplomatica - assenza dell'attuale presidente Usa Joe Biden, grande amico di Obama e suo vice, come un chiaro segnale in merito: "Anche se il presidente Biden non può partecipare questo fine settimana, non vede l’ora di raggiungere presto l’ex presidente Obama e accoglierlo adeguatamente nel club degli over 60", ha dichiarato a The Hill una fonte ufficiale della Casa Bianca.

Parteciperanno, invece, alcuni fra i volti più noti del jet set americano e mondiale: Oprah Winfrey, George Clooney - che ha trascorso le vacanze nella propria villa sul lago di Como - e Steven Spielberg, mentre sul palco di esibiranno i Pearl Jam.

Tra agenti della security e staff, sono più di duecento le persone arruolate per il party nella sontuosa casa di Edgartown, che l'ex coppia presidenziale ha acquistato nel 2019 per dodici milioni di dollari dal proprietario della franchigia di basket dei Boston Celtics, Wyc Grousbeck. E anche dall'Italia partono tanti messaggi di auguri per il compleanno di uno dei leader più iconici della storia americana. "60 anni tondi tondi. Buon compleanno e buona vita al Presidente Barack Obama. Lavorare insieme è stato un privilegio e un piacere" ha scritto sui Facebook Matteo Renzi, leader di Italia viva, postando 4 foto insieme all’ex presidente Usa.

