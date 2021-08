Vaccini, Oms: "Mix più efficace di due dosi di Astrazeneca"

02 agosto 2021 a

Nuovi studi sull'efficacia dei vaccini ora che nel mondo cresce ogni giorno la percentuale di persone immunizzate e sono disponibili dati sulla risposta al siero su larga scala. Ed è così emerso che il "mix di vaccini è più efficace di due dosi del siero AstraZeneca".

E se l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda di utilizzare gli stessi prodotti vaccinali contro il Covid per entrambe le dosi, gli studi fino ad oggi mostrano che le risposte immunitarie dopo una prima dose di Astrazeneca seguita da un vaccino mRna mostrano livelli di anticorpi neutralizzanti più elevati e risposte immunitarie più elevate rispetto a due dosi dei prodotti Astrazeneca. Lo riporta la stessa Oms nelle sue raccomandazioni sull’uso di Astrazeneca. "Se questi studi sono incoraggianti, richiedono un’interpretazione cauta data la dimensione limitata del campione e la mancanza di un follow up soprattutto in relazione ai dati di sicurezza", si legge nelle raccomandazioni.

"Attualmente non ci sono studi sull’efficacia del vaccino sull’uso di schemi eterologhi. Nel frattempo, i Paesi possono prendere in considerazione l’utilizzo di prodotti Astrazeneca seguiti da un vaccino con piattaforma mRna, in particolare in situazioni di interruzione della fornitura. Un programma eterologo costituisce un uso off-label (al di fuori delle condizioni autorizzate dagli enti predisposti) dei rispettivi vaccini. Attualmente non ci sono dati per il priming eterologo con altri prodotti vaccinali", conclude la nota dell'Oms.

