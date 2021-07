Olimpiade, ripara canoa con un preservativo e vince l'oro: il video di Jessica Fox diventa virale

31 luglio 2021 a

Ai Giochi Olimpici può capitare di vincere una medaglia grazie a un preservativo. Proprio così. Ma si tratta di una storia che niente c'entra con l'hard, ma soprattutto con l'ingegno di un'atleta - l'australiana Jessica Fox - che risolve al volo un problema alla sua canoa grazie al condom per poi conquistare una incredibile oro all'Olimpiade di Tokyo.

La canoa dell'atleta australiana, durante la qualificazione alla finale, aveva subìto un colpo proprio sulla punta, rimanendo danneggiata. Così tecnici e operai vari avevano tentato di rimediare al contrattempo a pochi attimi dal ritorno in acqua per la finale, utilizzando una miscela di carbonio, apparentemente la soluzione giusta, come da libretto di istruzioni. Ma occorreva qualcosa che tenesse insieme la particolare miscela alla punta della canoa, così Jessica ha avuto un colpo di genio. Si è ricordata che gli organizzatori dei Giochi avevano messo a disposizione delle atlete e degli atleti una dotazione di preservativi, da utilizzare al rientro a casa come propaganda contro l'Aids. Jessica ha aperto il cassetto, infilato il condom per avvolgere la miscela di cui sopra alla punta della canoa, ripreso tutto con un video (già virale sui social) e poi conquistato l'oro olimpico.

L'atleta australiana è una canoista specializzata nello slalom, un'icona nel suo Paese essendo riuscita a vincere tre medaglie in altrettante partecipazioni ai Giochi Olimpici: bronzo sia nel 2012 a Londra che nel 2016 a Rio, e infine l'oro a Tokyo. Figlia di un atleta che aveva partecipato ai Giochi nel 1992, Jessica Fox ha 27 anni, è marsigliese di nascita ma aussie di maturità. Settima in un talet di cucina in patria, animalista convinta (regala selfie con ogni tipo di segugio), quattro volte campionessa mondiale, ora lo è anche alle Olimpiadi. E chissà che il suo stratagemma non possa diventare oggetto di studio delle grandi marche che si occupano di canoa.

