Esplosione in impianto chimico, un morto. La polizia ai residenti: "Chiudete porte e finestre" | Video

Una forte esplosione ha causato un incendio in un impianto chimico a Leverkusen, in Germania, circa 20 chilometri a nord di Colonia sul fiume Reno. La colonna di fumo nero che si è levata in cielo ha spinto la polizia a chiedere ai residenti di rimanere nelle loro case e chiudere porte e finestre. L'esplosione è avvenuta alle 9.40 ora locale di martedì 27 luglio, causando l'incendio nel parco chimico, uno dei più grandi d'Europa. Le cause dell'esplosione e del successivo incendio sono ancora da valutare.

La Currenta, società che gestisce il parco, conferma che un corpo è stato recuperato. Almeno 16 persone sono rimaste ferite e quattro sono ancora disperse dopo l'incidente di Leverkusen. "Siamo profondamente preoccupati per questo tragico incidente e per la morte del nostro dipendente", ha detto il direttore del parco chimico, Lars Friedrich, in una nota. La società spera di ritrovare vivi gli altri dispersi. L'esplosione si è verificata nel deposito serbatoi per solventi.

La società ha comunicato anche che l'incendio, scoppiato in un serbatoio nel parco chimico di Leverkusen e che minacciava di estendersi al serbatoio vicino contenente 100.000 litri di liquido infiammabile e di provocare una seconda esplosione, è stato domato. L'esplosione ha messo in allarme la città con una immensa nube nera che si è levata in cielo. La protezione civile tedesca ha classificato l'esplosione come "una minaccia estrema" e ha chiesto ai residenti di "rimanere all'interno delle abitazioni e tenere le finestre e le porte chiuse", ha riferito l'agenzia di stampa tedesca Dpa.

Sono stati schierati vigili del fuoco che stanno lavorando per riportare la situazione sotto controllo e furgoni per il rilevamento dell'inquinamento. L'esplosione, secondo il quotidiano Koelner Stadt-Anzeiger, avrebbe avuto luogo in un impianto di incenerimento dei rifiuti pericolosi. Anche dai video amatoriali girati a Leverkusen nei pressi dell'esplosione l'effetto è davvero impressionante.

