Pedofilia in Premier, Sigurdsson silurato anche dai compagni dell'Everton: il post di Delph | Foto

Un autentico ciclone che si è abbattuto sulla Premier, sull'Everton e su Gylfi Sigurdsson in particolare. Il caso di pedofilia per il quale il Nazionale islandese è stato arrestato ha provocato un autentico terremoto in Inghilterra. Il giocatore è stato sospeso dall'Everton e la moglie Alexandra Ivarsdottir ha abbandonato la casa in cui la coppia abitava. Insomma, Sigurdsson è ora solo davanti alle accuse. Sui media inglesi continua a non essere fatto il nome dell'islandese, che però in patria è già stato indicato come il giocatore arrestato per pedofilia. La novità è che anche i giocatori dell'Everton si stanno spazientendo di questo anonimato e hanno iniziato a chiedere ai media di fare il nome del colpevole.

Un segreto di Pulcinella insomma che ha creato problemi in primis all'altro unico 31enne della rosa dell'Everton, ovvero il nazionale inglese Fabian Delph, che tuttavia si è affrettato a postare su Instagram una foto che lo ritrae "lavorando duro" in vista della prossima stagione all'indomani dell'arresto del giocatore accusato di reati sessuali su minori.

Questa la prova schiacciante portata da Delph: non può essere lui il calciatore in questione, rilasciato su cauzione ma sospeso dal club e quindi escluso dagli allenamenti.

Eppure, essendo poi Delph rimasto fuori dalla lista dei convocati per la Florida Cup, il centrocampista inglese è in isolamento a Liverpool come "misura precauzionale dopo essere entrato in contatto con una persona poi positiva al Covid", sono ricominciate le voci pure su di lui. Una situazione spiacevole per Delph, che quindi si è affrettato a chiarire. Ma anche il resto del gruppo dell'Everton comincia a chiedere chiarezza sul caso di pedofilia, con il nome dell'accusato. Sigurdsson ora dovrà fare i conti sia con il processo che con la propria coscienza. Un caso che ha davvero scosso l'intero mondo del calcio inglese e non solo.

