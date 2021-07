Jeff Bezos, dai quattro figli con l'ex moglie MacKenzie Tuttle all'avventura nello spazio

20 luglio 2021 a

Jeff Bezos è uno degli imprenditori più ricchi al mondo, nato sotto il segno del Capricorno ad Albuquerque (Nuovo Messico), il 12 gennaio 1964.

Il suo nome all'anagrafe era Jeffrey Preston Jorgensen. Bezos è stato il fondatore di Amazon, presidente ed ex amministratore delegato. E' proprietario del Washington Post, nonché creatore di Blue Origin, una startup dedicata ai voli spaziali. "Voglio concentrare le mie energie su nuovi prodotti e iniziative - ha affermato poco tempo fa -. Essere l’amministratore delegato di Amazon è una grande responsabilità. E quando hai una responsabilità del genere è difficile prestare attenzione a qualcos’altro. Come presidente esecutivo avrò il tempo e l’energia di cui ho bisogno per concentrarmi anche sul Day 1 Fund, il Bezos Earth Fund, Blue Origin, il Washington Post e altre mie passioni".

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2019 ha divorziato dalla moglie, MacKenzie Tuttle, dopo 25 anni di matrimonio. Ad annunciarlo sono stati loro stessi, con un tweet che ha infiammato il gossip: “Abbiamo deciso di divorziare e di proseguire le nostre vite come amici. Se avessimo saputo che ci saremmo separati dopo 25 anni, avremmo rifatto tutto. Abbiamo vissuto una splendida vita come coppia sposata e vediamo un magnifico futuro davanti come genitori, amici, partner in iniziative e progetti, e come individui che inseguono avventure", le loro prime parole dopo la separazione. La coppia ha avuto 4 figli, e le nozze sono state celebrate nel 1993. A stretto giro, poche ore dopo l’annuncio della separazione, intorno all’affaire Bezos-Tuttle è spuntata l’ombra di un’altra donna. Si tratta di una vecchia conoscenza dei due ex coniugi, Lauren Sanchez, nota conduttrice tv che avrebbe fatto innamorare il re del web. Ora l'avventura nello spazio che farà molto parlare di lui su tutti i media internazionali.

