Messico, volontario italiano ucciso con quattro colpi di pistola

13 luglio 2021 a

Un volontario italiano è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco domenica sera a San Cristobal de Las Casas nel Chiapas, in Messico. Lo rende noto il Giornale di Brescia precisando che questa sera sarà ricordato con una cerimonia nella Piazza della Cattedrale. L’uomo, Michele Colosio, è stato ucciso in una aggressione, a un isolato di distanza da casa sua, poco dopo i festeggiamenti per la finale degli Europei, mentre andava a fare la spesa. La vittima - pare sia stato ucciso con quattro colpi di pistola - viveva in Messico da più di dieci anni dove aveva dato il via a progetti di cooperazione. Era originario di Borgosatollo. A Brescia vive ancora la madre che è in contatto con le autorità per il rientro della salma.

(notizia in aggiornamento)

