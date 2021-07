Austria, auto sulla folla al mercato di Saint Florian: almeno 13 feriti

11 luglio 2021 a

Un’auto ha investito la folla in un mercato di Saint Florian, in Austria. Per ora si contano almeno 13 feriti, di cui almeno tre in modo grave. Lo ha riferito la polizia. Tra i feriti c’è anche l’autista di 87 anni. Non è ancora chiaro il motivo per cui il veicolo è finito fuori strada, ha detto Clemens Lehner, portavoce della polizia dell’Alta Austria. L’incidente è avvenuto vicino all’abbazia di Saint Florian, a sud di Linz.

Notizia in aggiornamento

