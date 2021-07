Haiti, assassinato il presidente Jovenel Moïse. Morta anche la moglie

07 luglio 2021 a

Il presidente di Haiti Jovenel Moise è stato assassinato nella sua abitazione dopo che un gruppo di persone armate non identificate ha preso d’assalto la sua residenza privata. Lo riferiscono funzionari di governo. La moglie di Moise, la first lady Martine, inizialmente ricoverata in ospedale, come ha detto il premier ad interim Claude Joseph, è poi morta.

Moise, 53 anni, era al potere dal febbraio 2017, dopo le dimissioni del suo predecessore Michel Martelly. Durante la sua presidenza, Moise ha dovuto affrontare accuse di corruzione e ondate di proteste antigovernative spesso violente. Moise aveva fortemente sostenuto il referendum costituzionale che si dovrebbe tenere a settembre e che è stato ampiamente contestato dall’opposizione e da molte organizzazioni della società civile. La Costituzione attualmente in vigore a Haiti è stata redatta nel 1987 dopo la caduta della dittatura di Duvalier e dichiara che "è formalmente vietata qualsiasi consultazione popolare volta a modificare la Costituzione mediante referendum".

Il primo ministro ad interim di Haiti, Claude Joseph, ha rivolto alla popolazione un appello alla calma dopo l’uccisione del presidente Jovenel Moise nella sua residenza privata. Joseph ha chiarito che spetta all’esercito e alla polizia far rispettare l’ordine. Condannando "questo atto barbaro, disumano e atroce", Joseph ha chiesto alla popolazione di Haiti di restare "calma" e spiegato che "la situazione della sicurezza nel paese è sotto il controllo della polizia nazionale haitiana e delle forze armate haitiane". Solo ai primi di maggio il presidente aveva aperto un dialogo con diversi settori della politica nazionale con la possibilità di formare un governo di unità nazionale di fronte alla crisi sociale e politica che vive il paese, e giusto ieri c’era stato l’annuncio del nome del nuovo premier incaricato. Nel gruppo di persone che ha assassinato il presidente di Haiti, Jovenel Moise, c’erano individui che parlavano spagnolo o inglese. Lo ha detto il premier Claude Joseph, in un intervento alla radio, senza fornire ulteriori informazioni.

