Spagna, aumento di contagi Covid tra gli under 30. Catalogna pronta a chiudere i locali notturni

Boom di contagi Covid tra i giovani in Spagna. Complici le vacanze, l’allentamento delle misure di contenimento della pandemia e forse un clima di maggiore lassismo. In particolare in Catalogna, una delle mete preferite dai ragazzi, nella categoria delle persone di età compresa tra i 20 e i 29 anni, l’incidenza cumulativa dei casi registrati negli ultimi giorni ha subito un’impennata rispetto a una settimana fa e ora supera abbondantemente i 250 contagi ogni 100mila persone. Proprio nella regione catalana si valuta l'immediata chiusura dei locali notturni.

Nel resto del mondo il Perù è il paese con il più alto tasso di mortalità in termini di popolazione nazionale e ha un record di 578 decessi ogni 100mila persone. Seguono Ungheria (311 decessi ogni 100mila persone), Bosnia-Erzegovina (296) e Repubblica Ceca (283). Fino a questa mattina la pandemia da Covid ha provocato a livello planetario almeno 184.614.330 contagi. A livello di singoli paesi, gli Stati Uniti restano la nazione più colpita con 605.905 morti su 33.747.184 contagi totali, anche se l’epidemia è in fortissima regressione.

Sul fronte delle infezioni la classifica dopo gli Usa prosegue con l’India, (30,66) quindi con il Brasile (18,85), la Francia (5,85) che precede la Russia (5,65) dove la situazione si fa sempre più preoccupante a causa della recrudescenza dei contagi che ieri sono stati 23.378 (l’altro ieri erano stati 24.353 e il giorno prima ancora 25.142, ovvero il dato più alto dal 2 gennaio). Nel paese più vasto del mondo a rendere la situazione difficile è da una parte la diffusione della cariante Delta e dall’altra la scarsa adesione della popolazione alla campagna vaccinale. Le città più colpite sono Mosca e San Pietroburgo. Nella capitale, ieri sono state rilevate 5.498 infezioni e l’altro ieri 6.557. Il Sudafrica intanto è primo stato africano a superare i due milioni di contagi accertati.

