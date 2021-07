Kate Middleton, isolamento dopo contatto con positivo al Covid. Johnson annuncia la fine delle restrizioni

05 luglio 2021 a

Kate Middleton in isolamento dopo essere stata a contatto con una persona positiva al Covid, molto probabilmente un soggetto infetto dalla variante Delta, ormai predominante in Inghilterra. La duchessa di Cambridge resterà in isolamento per dieci giorni. A renderlo noto è stato Kensington Palace, ricordando che Kate avrebbe dovuto trascorrere la giornata accanto al marito William partecipando agli eventi in programma per il 73esimo anniversario del National Health Service.

"Sua Altezza Reale non presenta sintomi ma si sta attenendo alle linee guida del governo ed è in auto isolamento a casa", ha reso noto Kensington Palace. Nei giorni scorsi Kate era stata sia allo stadio per seguire la partita di Euro 2020 tra Inghilterra e Germania (poi vinta 2-0 dai britannici) che a Wimbledon per il torneo sulla terra rossa. Questa notizia ha riacceso subito il dibattito sull'opportunità di far accedere il pubblico agli eventi sportivi, per giunta senza mascherina, trattandosi di eventi all'aperto, pur con il distanziamento. La notizia arriva nel giorno in cui il premier Boris Johnson dovrebbe annunciare la fine delle restrizioni a partire da lunedì 19 luglio. A cadere dovrebbero essere l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi o sui mezzi di trasporto e il distanziamento sociale; questo permetterà ai ristoranti, pub, cinema e discoteche di lavorare al massimo delle loro capacità.

Sparirà anche la raccomandazione a lavorare da casa, permettendo a molti di poter tornare a lavorare in presenza. In Inghilterra, tuttavia, i contagi sono in ripresa e da giorni si registra una media di 25 mila nuovi casi positivi. La massiccia campagna vaccinale, tuttavia, ha ridotto fortemente il numero di soggetti infetti che necessitano di ricovero o altra forma di ospedalizzazione e, soprattutto, i decessi. Tant'è che negli ultimi giorni se ne sono verificati in media una trentina nell'arco di 24 ore.

