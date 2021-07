Facebook, arriva la richiesta di segnalazione di post estremisti: si parte negli Stati Uniti

05 luglio 2021 a

Facebook amplia le sue funzioni e ha iniziato a sperimentare negli Stati Uniti un form per eseguire eventuali segnalazioni di post estremisti. Il social network più diffuso del mondo ha infatti cominciato ad inviare ad alcuni utenti un box entro cui indicare, in forma anonima, se un loro contatto mostra segni di "estremismo".

Un avviso che arriverebbe dopo che un iscritto, consapevolmente o meno, ha visto passare sulla sua bacheca un post di natura estremista, in ogni sua forma. Come spiegato alla Cnn da Andy Stone, un portavoce di Facebook, la novità fa parte della "Redirect Initiative", con cui la società promuove organizzazioni contro l'estremismo e a sostegno di persone bloccate in attività del genere. Oltre a chiedere di riportare contenuti contro le policy, Facebook indica infatti agli utenti risorse e organizzazioni che aiutano a lasciare i gruppi estremisti. Tra queste c'è Life After Hate che, come spiega il nome stesso, vuole combattere l'odio in rete. "Questo test fa parte del nostro impegno per studiare vari modi con cui fornire supporto alle persone in difficoltà su Facebook, coinvolte o esposte a contenuti estremisti, o legate a qualcuno che è a rischio. Stiamo collaborando con ong ed esperti accademici in questo campo e speriamo di avere maggiori opzioni da condividere in futuro", ha spiegato Stone. Una scelta, quest'ultima, nata anche sull'onda del movimento Black Lives Matter.

Negli ultimi anni, Facebook è stata oggetto di un attento esame da parte della critica per non aver intrapreso azioni sufficienti per ridurre i contenuti estremisti sulla piattaforma. Il gruppo guidato da Zuckerberg ha lavorato costantemente per fermare il flusso di disinformazione e teorie cospirative anche se a inizio anno, il consiglio di sorveglianza indipendente di Facebook ha esortato a indagare internamente sul ruolo svolto dal social nell'insurrezione del 6 gennaio a Capitol Hill. Iniziative come queste, tuttavia, stanno facendo riprendere il dibattito sulla "censura" da parte dei social e sulla loro capacità e legittimità di intervento a riguardo. Va ricordato che la vittima più illustre in questo senso è stato niente di meno che l'ex presidente Usa, Donald Trump.

