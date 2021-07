Filippine, precipita aereo militare con 85 persone a bordo: salvati in 40

04 luglio 2021 a

Filippine, un aereo militare C-130 con 85 persone a bordo è precipitato intorno alle ore 12 (ora locale) nel sud del Paese. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa cinese Xinhua, l’aereo avrebbe perso il controllo schiantandosi durante l’atterraggio nella base militare dell’isola di Jolo. Dal veicolo in fiamme, hanno riferito i militari sui media filippini, sono già state tratte in salvo 40 persone.

A confermarlo anche il capo generale delle forze armate delle Filippine Cirilito Sobejana. Le operazione di soccorso proseguono per tentare di salvare altri membri dell'equipaggio. L’aereo stava trasportando truppe dalla città meridionale di Cagayan de Oro. "È stato molto sfortunato. L’aereo ha mancato la pista e stava cercando di recuperare potenza, ma ha fallito e si è schiantato". Sobejana ha detto che almeno 40 persone a bordo sono state portate in ospedale e i soccorsi sono ancora in corso

