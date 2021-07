Covid, in Inghilterra quasi 25 mila contagi per la variante delta. Piano di emergenza del governo

03 luglio 2021 a

Covid, in Inghilterra nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 24.885 contagi, la maggior parte dei quali a causa della variante Delta. I test risultati positivi sono aumentati del 67 per cento rispetto ai sette giorni precedenti, scrive il Guardian. I morti, tuttavia, continuano a rimanere bassi, non superando mia le 30 unità, nonostante l'impennata dei casi che si è verificata negli ultimi giorni e per la quale il governo di Boris Johnson ha rimandato la fine delle restrizioni.

Intanto l'esecutivo ha previsto un piano di emergenza qualora il virus continui a diffondersi. Ci sono l’obbligatorietà nell’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale per i prossimi cinque anni nella bozza del piano per l’inverno che il governo britannico si aspetta a valutare per far fronte a eventuali nuove ondate pandemiche. Tra le opzioni che i ministri valuteranno di applicare c’è anche lo smart working e la riduzione delle persone che possono partecipare a riunioni in ambienti chiusi, si legge nelle anticipazioni. Queste misure, ritengono i funzionari, possono essere utili a evitare un altro lockdown anche per la diffusione dei vaccini. Mentre in Inghilterra si sta procedendo alla somministrazione della seconda dose, però, il Guardian dà voce a numero due del National Health Service, Saffron Cordery. "Siamo fiduciosi sul fatto che i vaccini stiano interrompendo la catena tra infezioni, malattie gravi e decessi. Ma siamo comprensibilmente preoccupati per ciò che potrebbe significare per il servizio sanitario nazionale una revoca delle restrizioni il 19 luglio", ha detto.

"Abbiamo a che fare con un quadro in rapido movimento e in continua evoluzione e la realtà della prima linea è che anche un piccolo aumento dei ricoveri Covid potrebbero influire sulla nostra capacità di fornire servizi non Covid in un contesto in cui molti operatori sono esausti", ha aggiunto.

