Marylin Manson arrestato a Los Angeles: è accusato di aggresione

Il cantante Marylin Manson è stato arrestato a Los Angeles: deve rispondere all'accusa di aggressione. E' stato lo stesso discusso cantante a consegnarsi spontaneamente alla polizia della città americana.

La polizia era infatti in possesso di un mandato di arresto derivante da un episodio verificatosi nel New Hampshire nel 2019. Il fatto, che sarebbe accaduto durante un concerto, avrebbe visto Manson protagonista di un episodio increscioso: avrebbe sputato e sparato a una persona con una videocamera. Il mandato è stato emesso a maggio a Gilford, dopo che Manson non aveva risposto alle accuse presentate contro di lui in quella giurisdizione. Manson, vero nome Bryan Hugh Warner, deve rispondere di due capi di imputazione, e potrebbe essere chiamato in giudizio entro metà agosto.

Non è previsto che la pop star debba essere presente in tribunale. L’artista 52enne si stava esibendo al Bank of New Hampshire Pavilion il 18 agosto 2019, quando è avvenuto l’incidente. La persona che aveva in mano la videocamera, che non è stata identificata, stava lavorando nella buca sotto il palco quando Manson avrebbe cominciato ad aggredirla. L’avvocato dell’artista ha sempre negato qualsiasi comportamento aggressivo durante lo spettacolo. Manson, contemporaneamente, sta affrontando anche un altro processo con accuse separate di stupro e abuso da parte di diverse donne. Nuovi guai giudiziari quindi per il cantante, una delle figure della musica più note e discusse a livello mondiale.

