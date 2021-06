Regno Unito, "ho violato le restrizioni anti Covid". Il ministro Hancock si dimette dopo il bacio all'amante

26 giugno 2021 a

Alla fine si è arreso. Il ministro della Salute britannico Matt Hancock si è dimesso dopo le polemiche sollevate dalla pubblicazione di una foto in cui bacia la sua presunta amante, Gina Coladangelo, una consulente del ministero, dopo aver ammesso di aver violato le restrizioni anti Covid. La notizia è stata ufficializzata da Downing Street.

"L'ultima cosa che vorrei è che la mia vita privata distragga l’attenzione dalla concentrazione determinata che ci sta portando fuori da questa crisi", ha detto Hancock nella sua lettera di dimissioni, come riportano i media britannici. "Voglio ribadire le mie scuse per aver infranto le linee guida e scusarmi con la mia famiglia e i miei cari per averli sottoposti a questo. Ho anche bisogno di stare con i miei figli in questo momento", ha aggiunto il ministro. Coladangelo, amica dell’ex ministro dai tempi dell’università, è stata nominata direttrice non esecutiva presso il dipartimento della Sanità l’anno scorso. Nella lettera di dimissioni Hancock ha aggiunto: "Lo dobbiamo alle persone che hanno sacrificato così tanto in questa pandemia, di essere onesti quando le abbiamo deluse come ho fatto io violando le linee guida".

Le dimissioni sono arrivate alla fine di una giornata nella quale era cresciuto nel Regno Unito il pressing sul segretario alla Salute Matt Hancock affinché si dimetta, dopo che sono venute fuori immagini di un bacio fra lui e la presunta amante, la sua collaboratrice Gina Coladangelo, che risalirebbero al 6 maggio. L’accusa che sempre più politici gli rivolgevano era appunto quella della violazione delle regole di distanziamento sociale. E oggi per la prima volta anche un parlamentare Tory, Duncan Baker, aveva apertamente chiesto le dimissioni di

Hancock. Alla fine della giornata la svolta, con le dimissioni del ministro della salute con tanto di motivazioni e scuse.

