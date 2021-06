25 giugno 2021 a

Paura in Grecia per una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 che è stata registrata in Grecia al largo dell'isola di Zante alle 13:02 ora italiana. Secondo i dati dell'Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità. Una scossa forte, nitidamente avvertita da abitanti e turisti nell'isola. Sono in corso verifiche su eventuali danni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

