Miami choc, crolla palazzo di 12 piani: "Diverse vittime" | Video

Miami choc. In Florida un palazzo condominiale di 12 piani è crollato nella notte. Si temono, secondo gli organi di informazione, molte vittime. Secondo quanto riferisce il quotidiano Miami Herald, non è ancora chiaro il numero dei feriti ma secondo un pompiere del posto ci sarebbero diverse vittime. Massiccio l'intervento dei soccorsi: l'edificio parzialmente crollato si trova a Surfside, vicino a Miami.

La polizia di Miami ha bloccato le strade vicine all’edificio crollato e decine di veicoli antincendio e di soccorso, ambulanze e auto della polizia hanno invaso l’area. Le autorità non hanno ancora detto nulla su quante persone siano rimaste ferite, ma si temono molte vittime. Foto e video della scena mostrano che il crollo di Miami ha interessato metà dell’edificio. Cumuli di macerie e detriti circondano l’area.

"Siamo sulla scena del crollo, al lavoro" ha detto uno dei soccorritori intervenuti a Miami per il crollo di un edificio. Il sergente Marian Cruz del Miami Dade Fire Rescue ha spiegato: "Quello che posso dirvi è che l’edificio è di dodici piani. L’intero lato posteriore dell’edificio è crollato". L’area è un mix di vecchi e nuovi appartamenti, case, condomini e hotel, con ristoranti e negozi che servono residenti e turisti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

#Surfside

The young boy rescued in the video above was 12. https://t.co/rgowcEdfyF